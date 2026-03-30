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Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Lohnende Lenzing-Investition? 30.03.2026 10:03:40

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Lenzing-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 30.03.2016 wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Lenzing-Anteile an diesem Tag bei 69,58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,372 Lenzing-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 24,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 355,71 EUR wert. Mit einer Performance von -64,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lenzing bezifferte sich zuletzt auf 955,80 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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