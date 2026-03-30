Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lohnende Lenzing-Investition?
|
30.03.2026 10:03:40
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 30.03.2016 wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Lenzing-Anteile an diesem Tag bei 69,58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,372 Lenzing-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 24,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 355,71 EUR wert. Mit einer Performance von -64,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Lenzing bezifferte sich zuletzt auf 955,80 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lenzing AG
Nachrichten zu Lenzing AG
|
09:29
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel: ATX Prime nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX sackt ab (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|ATX aktuell: ATX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)