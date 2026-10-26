Lenzing Aktie

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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Frühe Anlage 26.10.2026 10:04:08

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Lenzing-Papier an diesem Tag bei 28,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,722 Lenzing-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 361,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,42 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 63,82 Prozent verkleinert.

Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 764,56 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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