Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Frühe Anlage
|
26.10.2026 10:04:08
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Lenzing-Papier an diesem Tag bei 28,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,722 Lenzing-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 361,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,42 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 63,82 Prozent verkleinert.
Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 764,56 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lenzing AG
Nachrichten zu Lenzing AG
|
23.10.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.26
|EQS-DD: Lenzing AG: Oberbank AG, Erwerb: Erwerb von Aktien durch Ausübung vonBezugsrechten (EQS Group)
|
23.10.26
|EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, buy (EQS Group)
|
23.10.26
|EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Kauf (EQS Group)
|
23.10.26
|EQS-DD: Lenzing AG: B&C KB Holding GmbH, Erwerb: Erwerb von Aktien durch Ausübung vonBezugsrechten (EQS Group)
|
23.10.26
|Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
23.10.26
|EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Lenzing AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|10,42
|-1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.