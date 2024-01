ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor einem Jahr bedeutet

Am 15.01.2023 wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 68,80 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 145,349 Lenzing-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2024 auf 32,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 767,44 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,33 Prozent.

Lenzing war somit zuletzt am Markt 1,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at