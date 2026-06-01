Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Lohnendes Lenzing-Investment? 01.06.2026 10:04:06

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor einem Jahr bedeutet

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lenzing-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lenzing-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Lenzing-Aktie bei 26,40 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hat, hat nun 37,879 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 895,83 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 29.05.2026 auf 23,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,42 Prozent.

Lenzing wurde am Markt mit 913,32 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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