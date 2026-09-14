ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lenzing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 106,70 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Lenzing-Aktie investierten, hätten nun 9,372 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 22,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,19 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 79,38 Prozent vermindert.

Am Markt war Lenzing jüngst 849,60 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at