Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lohnender Lenzing-Einstieg?
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13.04.2026 10:03:42
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lenzing von vor 3 Jahren angefallen
Am 13.04.2023 wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,592 Lenzing-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 39,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,90 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 60,35 Prozent.
Insgesamt war Lenzing zuletzt 961,59 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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