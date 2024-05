ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 24.05.2019 wurde das Mayr-Melnhof Karton-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 112,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,865 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 044,33 EUR, da sich der Wert eines Mayr-Melnhof Karton-Anteils am 23.05.2024 auf 117,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,43 Prozent vermehrt.

Mayr-Melnhof Karton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at