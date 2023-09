ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Mayr-Melnhof Karton gekostet

Wer vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Mayr-Melnhof Karton-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 149,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,711 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2023 auf 130,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 875,17 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 12,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mayr-Melnhof Karton belief sich zuletzt auf 2,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

