Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Profitabler Mayr-Melnhof Karton-Einstieg?
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09.10.2026 10:04:05
ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor 5 Jahren gekostet
Am 09.10.2021 wurden Mayr-Melnhof Karton-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Mayr-Melnhof Karton-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 169,20 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investiert hat, hat nun 0,591 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 38,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 61,29 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Mayr-Melnhof Karton eine Marktkapitalisierung von 1,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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