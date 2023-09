ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Mayr-Melnhof Karton angefallen

Heute vor 1 Jahr wurde die Mayr-Melnhof Karton-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 130,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,669 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mayr-Melnhof Karton-Aktie auf 127,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 978,53 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 2,15 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Mayr-Melnhof Karton belief sich zuletzt auf 2,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at