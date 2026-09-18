Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Österreichische Post-Investmentbeispiel
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18.09.2026 10:04:01
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich ein Investment in Österreichische Post vor 10 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
Österreichische Post-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 31,69 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 315,607 Österreichische Post-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 31,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 925,83 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent.
Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,10 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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