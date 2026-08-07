Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Rentabler Österreichische Post-Einstieg?
|
07.08.2026 10:03:56
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich ein Österreichische Post-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?
Am 07.08.2023 wurde das Österreichische Post-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Österreichische Post-Anteile bei 32,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 310,559 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers auf 32,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 062,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,62 Prozent erhöht.
Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
07.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
07.08.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Post-EBIT sinkt im Halbjahr um 22 Prozent auf 73,3 Mio. Euro (APA)
|
07.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Schwache Performance in Wien: ATX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.08.26
|ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich ein Österreichische Post-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet? (finanzen.at)