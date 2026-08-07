Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Rentabler Österreichische Post-Einstieg? 07.08.2026 10:03:56

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich ein Österreichische Post-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich ein Österreichische Post-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?

Wer vor Jahren in Österreichische Post eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2023 wurde das Österreichische Post-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Österreichische Post-Anteile bei 32,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 310,559 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers auf 32,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 062,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,62 Prozent erhöht.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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