ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Österreichische Post-Investment abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers betrug an diesem Tag 28,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Österreichische Post-Aktie investiert, befänden sich nun 3,509 Österreichische Post-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2023 auf 31,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,40 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,40 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

