ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 33,85 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hat, hat nun 29,542 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Österreichische Post-Aktien wären am 05.03.2026 1 011,82 EUR wert, da der Schlussstand 34,25 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 1,18 Prozent.

Österreichische Post war somit zuletzt am Markt 2,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

