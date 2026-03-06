Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Rentable Österreichische Post-Anlage?
|
06.03.2026 10:03:46
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 33,85 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hat, hat nun 29,542 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Österreichische Post-Aktien wären am 05.03.2026 1 011,82 EUR wert, da der Schlussstand 34,25 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 1,18 Prozent.
Österreichische Post war somit zuletzt am Markt 2,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Österreichische Post AG
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
