ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Österreichische Post-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 29,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,188 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 052,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,30 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at