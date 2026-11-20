Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Österreichische Post-Aktien gewesen.

Am 20.11.2025 wurden Österreichische Post-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,90 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 334,448 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 719,06 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 19.11.2026 auf 32,05 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,19 Prozent erhöht.

Österreichische Post erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at