Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Langfristige Investition
|
19.12.2025 10:03:56
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der Österreichische Post-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hat, hat nun 3,546 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 31,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,93 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +9,93 Prozent.
Österreichische Post erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
