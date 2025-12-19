Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

Langfristige Investition 19.12.2025 10:03:56

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Österreichische Post-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der Österreichische Post-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hat, hat nun 3,546 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 31,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,93 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +9,93 Prozent.

Österreichische Post erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

