ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätte ein Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 30,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,415 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 1 003,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,95 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,32 Prozent gesteigert.

Österreichische Post war somit zuletzt am Markt 2,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at