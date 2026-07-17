ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Österreichische Post-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 212,089 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers auf 32,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 850,48 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 31,50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Österreichische Post einen Börsenwert von 2,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at