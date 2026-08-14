Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lukratives Österreichische Post-Investment?
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14.08.2026 10:03:41
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 5 Jahren gekostet
Das Österreichische Post-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 41,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,384 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,30 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Papiers am 13.08.2026 auf 30,75 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,70 Prozent.
Österreichische Post wurde am Markt mit 2,09 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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