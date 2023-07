ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Österreichische Post-Investment verloren

Wer vor Jahren in Österreichische Post eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 21.07.2018 wurden Österreichische Post-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 39,36 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hat, hat nun 254,065 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.07.2023 8 396,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,05 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16,03 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Österreichische Post zuletzt 2,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at