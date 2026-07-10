Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Lukrativer Österreichische Post-Einstieg? 10.07.2026 10:04:08

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 3 Jahren verloren

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Österreichische Post-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Österreichische Post-Papier bei 33,15 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Österreichische Post-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,166 Österreichische Post-Anteilen. Die gehaltenen Österreichische Post-Anteile wären am 09.07.2026 968,33 EUR wert, da der Schlussstand 32,10 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 3,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Österreichische Post einen Börsenwert von 2,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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