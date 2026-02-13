ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Österreichische Post-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Österreichische Post-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,65 EUR. Bei einem Österreichische Post-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,626 Österreichische Post-Aktien. Die gehaltenen Österreichische Post-Papiere wären am 12.02.2026 1 123,98 EUR wert, da der Schlussstand 34,45 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,40 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Österreichische Post betrug jüngst 2,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at