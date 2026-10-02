Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Österreichische Post-Anlage unter der Lupe
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02.10.2026 10:04:08
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Österreichische Post-Anteile bei 31,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, hätte er nun 32,051 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 977,56 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 2,24 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
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