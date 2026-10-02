Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Österreichische Post-Anlage unter der Lupe 02.10.2026 10:04:08

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren verloren

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Österreichische Post-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Österreichische Post-Anteile bei 31,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, hätte er nun 32,051 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 977,56 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 2,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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