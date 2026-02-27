ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Österreichische Post-Aktie Anlegern gebracht.

Die Österreichische Post-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 33,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Österreichische Post-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,994 Österreichische Post-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers auf 34,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,19 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 104,19 EUR, was einer positiven Performance von 4,19 Prozent entspricht.

Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at