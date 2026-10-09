ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Österreichische Post gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Österreichische Post-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 36,65 EUR wert. Bei einem Österreichische Post-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 272,851 Österreichische Post-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 417,46 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 08.10.2026 auf 30,85 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 15,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at