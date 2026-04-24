Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lukrative Österreichische Post-Anlage?
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24.04.2026 10:03:40
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.04.2021 wurden Österreichische Post-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 37,90 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 263,852 Österreichische Post-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 35,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 313,98 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,86 Prozent eingebüßt.
Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
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