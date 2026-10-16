Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Österreichische Post-Investmentbeispiel
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16.10.2026 10:03:30
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Österreichische Post-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Österreichische Post-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 31,85 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Österreichische Post-Aktie investiert, befänden sich nun 3,140 Österreichische Post-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Österreichische Post-Papiere wären am 15.10.2026 97,66 EUR wert, da der Schlussstand 31,10 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,34 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Österreichische Post jüngst 2,10 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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