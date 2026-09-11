ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Österreichische Post-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 38,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,042 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 31,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 825,52 EUR wert. Mit einer Performance von -17,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Österreichische Post zuletzt 2,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at