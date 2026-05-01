Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Österreichische Post-Performance im Blick 01.05.2026 10:03:56

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 10 Jahren bedeutet

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Österreichische Post-Papier 34,11 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,932 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 32,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,04 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Österreichische Post belief sich jüngst auf 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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