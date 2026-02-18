OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler OMV-Einstieg? 18.02.2026 10:04:02

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen OMV-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der OMV-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die OMV-Aktie bei 45,71 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 21,877 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 54,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 196,67 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 19,67 Prozent.

Der Marktwert von OMV betrug jüngst 17,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Manfred Segerer/OMV

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten