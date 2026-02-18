OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Profitabler OMV-Einstieg?
|
18.02.2026 10:04:02
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der OMV-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die OMV-Aktie bei 45,71 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 21,877 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 54,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 196,67 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 19,67 Prozent.
Der Marktwert von OMV betrug jüngst 17,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Manfred Segerer/OMV
