OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Rentable OMV-Investition?
|
21.01.2026 10:04:21
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die OMV-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen OMV-Anteile letztlich bei 45,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,208 OMV-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 106,62 EUR wert. Mit einer Performance von +6,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 16,01 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Analysen zu OMV AG
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|49,14
|0,29%