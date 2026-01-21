ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen OMV-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die OMV-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen OMV-Anteile letztlich bei 45,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,208 OMV-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 106,62 EUR wert. Mit einer Performance von +6,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 16,01 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at