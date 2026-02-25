ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OMV-Aktie Anlegern gebracht.

Das OMV-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 241,196 OMV-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 55,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 326,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,26 Prozent vermehrt.

Am Markt war OMV jüngst 18,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at