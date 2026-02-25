OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Profitable OMV-Anlage?
|
25.02.2026 10:04:07
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 5 Jahren eingefahren
Das OMV-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 241,196 OMV-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 55,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 326,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,26 Prozent vermehrt.
Am Markt war OMV jüngst 18,15 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: OMV
Analysen zu OMV AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|31.10.19
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|12.09.24
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.24
|OMV buy
|Erste Group Bank
|03.07.24
|OMV Equal weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|55,10
|-0,27%
