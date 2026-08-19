OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Langfristige Performance
|
19.08.2026 10:03:37
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die OMV-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die OMV-Aktie bei 25,12 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,982 OMV-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 268,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,55 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 168,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 21,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Manfred Segerer/OMV
Nachrichten zu OMV AG
|
19.08.26
|Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
19.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime liegt im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Wien: Das macht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Handel: ATX leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|ATX-Handel aktuell: ATX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|31.10.19
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|68,55
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.