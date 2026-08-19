OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Langfristige Performance 19.08.2026 10:03:37

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OMV-Aktien verdienen können.

Die OMV-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die OMV-Aktie bei 25,12 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,982 OMV-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 268,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,55 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 168,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 21,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Manfred Segerer/OMV

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