OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Performance unter der Lupe
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02.09.2026 10:03:27
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem OMV-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,20 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das OMV-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 226,244 OMV-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 15 814,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,14 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für OMV eine Börsenbewertung in Höhe von 22,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: OMV
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