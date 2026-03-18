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OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Performance unter der Lupe 18.03.2026 10:04:50

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in OMV eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem OMV-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die OMV-Aktie bei 39,73 EUR. Bei einem OMV-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 251,699 OMV-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 290,71 EUR, da sich der Wert einer OMV-Aktie am 17.03.2026 auf 60,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,91 Prozent gesteigert.

OMV war somit zuletzt am Markt 19,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OMV

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