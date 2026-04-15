ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in OMV-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem OMV-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 44,17 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,264 OMV-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,12 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 14.04.2026 auf 58,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,12 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für OMV eine Börsenbewertung in Höhe von 19,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at