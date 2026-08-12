ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen OMV-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die OMV-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47,76 EUR. Bei einem OMV-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 209,380 OMV-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 703,94 EUR, da sich der Wert einer OMV-Aktie am 11.08.2026 auf 65,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,04 Prozent erhöht.

Alle OMV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at