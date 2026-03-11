OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Frühe Anlage
|
11.03.2026 10:03:51
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden OMV-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,02 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 22,717 OMV-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 56,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 288,05 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,81 Prozent zugenommen.
Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 18,54 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: OMV
