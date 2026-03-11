OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 11.03.2026 10:03:51

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in OMV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden OMV-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,02 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 22,717 OMV-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 56,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 288,05 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,81 Prozent zugenommen.

Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 18,54 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: OMV

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten