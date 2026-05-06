OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Frühe Investition 06.05.2026 10:05:22

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OMV-Aktien verdienen können.

Am 06.05.2025 wurde die OMV-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der OMV-Anteile betrug an diesem Tag 45,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das OMV-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,208 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.05.2026 gerechnet (61,75 EUR), wäre das Investment nun 136,31 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 36,31 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für OMV eine Börsenbewertung in Höhe von 19,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OMV

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