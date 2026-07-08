OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Performance im Blick 08.07.2026 10:03:40

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in OMV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.07.2023 wurde die OMV-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 40,03 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 2,498 OMV-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 57,05 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 142,52 EUR wert. Damit wäre die Investition um 42,52 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von OMV belief sich zuletzt auf 18,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OMV

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