OMV Aktie

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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Profitabler OMV-Einstieg? 04.11.2026 10:03:34

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in OMV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das OMV-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das OMV-Papier an diesem Tag bei 53,32 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 187,547 OMV-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 72,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 672,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,72 Prozent vermehrt.

OMV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,09 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Manfred Segerer/OMV

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