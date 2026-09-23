ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in OMV-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das OMV-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45,44 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 220,070 OMV-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 547,98 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 22.09.2026 auf 70,65 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,48 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von OMV belief sich zuletzt auf 23,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at