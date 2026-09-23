OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
OMV-Anlage 23.09.2026 10:03:49

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in OMV-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das OMV-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45,44 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 220,070 OMV-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 547,98 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 22.09.2026 auf 70,65 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,48 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von OMV belief sich zuletzt auf 23,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: OMV

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
03.08.26 OMV Barclays Capital
31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
10.07.26 OMV kaufen UBS AG
10.07.26 OMV kaufen UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OMV AG 70,70 0,07% OMV AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen