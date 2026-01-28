OMV Aktie

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

Rentable OMV-Investition? 28.01.2026 10:04:00

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OMV-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der OMV-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die OMV-Aktie an diesem Tag bei 35,02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 28,555 OMV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OMV-Aktie auf 49,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 412,34 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,23 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von OMV belief sich jüngst auf 16,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

