ATX-Titel OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in OMV eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.10.2016 wurde die OMV-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,48 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 363,967 OMV-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der OMV-Aktie auf 73,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 787,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167,88 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 23,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at