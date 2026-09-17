Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Lukratives Palfinger-Investment?
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17.09.2026 10:03:26
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palfinger von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Palfinger-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Palfinger-Papier bei 26,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Palfinger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 37,736 Palfinger-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Palfinger-Aktie auf 30,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 147,17 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gleich.
Insgesamt war Palfinger zuletzt 1,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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