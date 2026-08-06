Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Hochrechnung
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06.08.2026 10:03:55
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palfinger von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Palfinger-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Palfinger-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,216 Palfinger-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 182,35 EUR wert. Mit einer Performance von +18,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Palfinger belief sich jüngst auf 1,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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