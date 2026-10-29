Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Rentable Palfinger-Anlage?
|
29.10.2026 10:03:33
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palfinger von vor 3 Jahren eingefahren
Die Palfinger-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Palfinger-Papier bei 20,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Palfinger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,847 Palfinger-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 27,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 325,36 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 32,54 Prozent vermehrt.
Alle Palfinger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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