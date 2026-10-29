ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palfinger von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Palfinger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Palfinger-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Palfinger-Papier bei 20,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Palfinger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,847 Palfinger-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 27,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 325,36 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 32,54 Prozent vermehrt.

Alle Palfinger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at