Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Profitable Palfinger-Anlage?
|
16.04.2026 10:03:28
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palfinger-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Palfinger-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Palfinger-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Palfinger-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,317 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (36,65 EUR), wäre das Investment nun 121,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,56 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Palfinger belief sich zuletzt auf 1,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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