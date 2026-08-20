Palfinger Aktie

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WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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Palfinger-Anlage im Blick 20.08.2026 10:03:27

ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palfinger von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Palfinger-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Palfinger-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 27,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,610 Palfinger-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 29,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,94 EUR wert. Damit wäre die Investition um 7,94 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Palfinger belief sich zuletzt auf 1,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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